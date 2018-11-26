مرسيدس هي الشركة الأكثر شهرة في انستجرام

بحصولها على مليار إعجاب، أصبحت مرسيدس الشركة الأكثر انتشاراً وحصولاً على الإعجابات على إنستجرام.

منذ انضمام مرسيدس إلى انستجرام في 2012 وصل عدد متابعي مرسيدس إلى أكثر من 16 مليون متابع ونشرت أكثر من 11 ألف منشور ما يجعلها من أكثر الشركات نشاطاً في المنصة الاجتماعية متفوقة على نظيرتها من شركات السيارات وحتى من شركات التقنية والإعلام!