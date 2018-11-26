مرسيدس مصر تقدم عروض متنوعة على أسعار قطع الغيار والإكسسوار

أعلنت شركة مرسيدس بنز مصر عن عرض خاص لعملائها على أسعار قطع الغيار والإكسسوارات، وذلك بمناسبة اقتراب نهاية عام 2018 الجاري.

وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" أن عرض نهاية العام يقدم خصم يصل إلى 15% على قطع الغيار التي تستبدل أثناء عمليات الصيانة.

كما يشمل العرض خصم يصل إلى 30% على أسعار جميع الاكسسوارات المتوفرة من قبل الشركة لعملاء مرسيدس مصر.

كانت مرسيدس بنز كشفت مؤخرًا عن أحدث سياراتها في مصر وهي "مرسيدس GLC Coupe" و"مرسيدس GLC SUV".