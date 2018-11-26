إحتمالية إطلاق سيارة لكزس SUV قادمة بقوة 611 حصان ستنافس لامبرجيني و فيراري .

وفقاً لما نشره موقع Spyder7 الياباني تخطط شركة لكزس – Lexus اليابانية لصنع سيارة لكزس SUV عالية الأداء لتنافس بالتحديد كلاً من ؛ لامبرجيني اوروس – Lamborghini Urus التي سبق وجربنا قيادتها ، و فيراري بوروسانجوي – Ferrari Purosangue لم يتم إطلاقها حتى الآن فهي قيد الاختبار .

وأضاف هذا التقرير الغير رسمي أن سيارة لكزس SUV ذات أداء عالي ستعتمد على نظام هجين مكون من ؛ محرك V6 سعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج ، يعمل إلى جانبه محركين كهربائيين ، لتصل مجموع القوة الصادرة من عمل الـ 3 محركات معاً 611 حصان !!!

كما أعلن المصدر الياباني الغير رسمية أن هذه السيارة القادمة ضمن فئة سيارات SUV ذات أداء رياضي عالي ستعتمد بتصميمها الخارجي على السيارة الاختبارية لكزس LF-1 Limitless التي ظهرت في شهر يناير الماضي ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات 2018 ، وقدمت هذه السيارة الاختبارية في ذلك القوت لمحة أولية عن تصماميم سيارات لكزس SUV الإنتاجية القادمة في المستقبل .

ويتوجب علينا تذكيركم أعزاءنا متابعي عرب جي تي أن زميلنا صهيب شعشاعة سبق واختبر قيادة سيارة لامبرجيني اوروس التي تعتبر أول سيارة لمبرجيني مزودة بـ تيربو ، وتعتمد هذه السيارة ميكانيكياً على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يصدر منه قوة 650 حصان و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بـ قير اوتوماتيك ZF من 8 سرعات ، وتعمل هذه السيارة بالتأكيد بنظام دفع رباعي للعجلات .

أما سيارة فيراري بوروسانجوي فهي قيد الاختبار وحصلنا سابقاً على فيديو تجسسي يظهر عملية تجربتها أسفل هيكل شقيقتها فيراري GTC4 لوسو ، ولا تتوفر لدينا معلومات رسمية تؤكد هل ستكون سيارة هايبرد أم سيارة تعتمد على البنزين بالكامل ، فكما أعلنت شركة فيراري مؤخراً أن تخطط لجعل 60% من سياراتها في عام 2022 تعتمد على أنظمة هجينة .

وكما ذكرنا سابقاً يبدأ سعر لامبرجيني اوروس العالمي من 233,600 دولار أمريكي أي ما يعادل 876,100 ريال سعودي ، وفي الجاب الآخر أشارت المصادر الصحفية الغير رسمية أن سيارة لكزس SUV التي ستنافس فيراري و لمبرجيني سيكون سعرها قريب من 150 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 562,500 ريال سعودي ، ستظهر لو صحت هذه المعلومات في عام 2020 كموديل لعام 2021 إن شاء الله .