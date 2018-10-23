سعر ومواصفات لكزس lx 570 s الجديدة موديل 2019
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سعر ومواصفات "لكزس LX 570 S" الجديدة موديل 2019

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العرب اليوم - سعر ومواصفات "لكزس LX 570 S" الجديدة موديل 2019

لكزس LX 570 S موديل 2019
واشنطن - العرب اليوم

كشفت صانعة السيارات اليابانية لكزس عن سيارتها الـSUV الرياضية الجديدة LX 570 موديل 2019، والتي حظيت بالعديد من  التعديلات  واللمسات الأخرى التي ميزتها عن موديل 2018.

تصميم لكزس LX 570 S
وتأتي لكزس LX 570 S 2019 بتصميم خارجي شرس يتضمن العديد من التجديدات ومنها جناح أمامي بتصميم وشبك أمامي مغزلي الشكل أسود اللون، وحصلت المرايا الجانبية على مصابيح إضافية، كما زودت السيارة اليابانية من الجنب بـإطارات قياس 21 إنش سوداء اللون، كذلك زودت هذه النسخة بشعارات LX 570 S من الخلف لتمييزها أيضاً.

مميزات لكزس LX 570 S
أما داخلية لكزس LX 570 S، فتميزت بالرحابة والفخامة لاسيما بعدما زودت بكسوة جلدية مثقبة فاخرة، ودواسات رياضية، وشاشة قياس 12.3 إنش لنظام الترفيه والمعلومات يتصل بالأقمار الصناعية، إضافة إلى الكثير من التقنيات وأنظمة السلامة والأمان بشكل قياسي تضمنت نظام مانع الاصطدام مع خاصية رصد المشاة ورادار متكيف ونظام التحذير عند مغادرة المسار ونظام التنبيه من النقطة العمياء.

سعر لكزس LX 570 S
ميكانيكياً، تعتمد LX 570 S 2019  على محرك مكون من ثمانية أسطوانات بسعة 5.7 لتراً، ينتج قوة 362 حصاناً و530 نيوتن/متر من عزم الدوران، يتصل إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

ويبدأ سعر لكزس LX 570 S 2019 من 119,110 دولارات أمريكية أي ما يعادل 446,662 ريالاً سعودياً.

مواصفات لكزس LX 570 S
يذكر أن السيارة لكزس  ظهرت LX للمرة الأولى بالأسواق عام 1995، واعتمدت في تصميمها على السيارة تويوتا لاندكروز، تعد إكس 570 الجيل الثالث من موديل إكس رباعي الدفع، والذي بدأ إنتاجه في عام 1996، وتعد الضخامة أبرز ميزات لكزس LX 570.

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سعر ومواصفات لكزس lx 570 s الجديدة موديل 2019 سعر ومواصفات لكزس lx 570 s الجديدة موديل 2019



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سعر ومواصفات لكزس lx 570 s الجديدة موديل 2019 سعر ومواصفات لكزس lx 570 s الجديدة موديل 2019



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