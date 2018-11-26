topcar تصدمنًا بتكلفة تعديلاتها الخارجية على سيارة لامبرجيني اوروس

مازال مضمار التحدي والمنافسة غير مكتمل في وجه سيارة لامبرجيني اوروس – Lamborghini Urus ، طالما لم تظهر عدوتها القادمة فيراري بوروسانجوي – Ferrari Purosangue أول سيارة SUV من شركة فيراري الإيطالية .

واليوم سنخبركم أعزاءنا متابعي عرب جي تي بتكلفة إضافة 10 أجزاء مصنوعة من الكاربون فايبر – carbon fiber – ، إلى جانب 3 قطع من شعارات جديدة ، و اطارات جديدة قياس 22 إنش مقدمة من شركة التعديل توب كار – TopCar إلى سيارة لامبرجيني اوروس ، ثاني سيارة SUV من شركة لامبرجيني الإيطالية .

تبلغ تكلفة حزمة تعديلات TopCar المخصصة لـ سيارة جيب لامبرجيني تقريباً 40 ألف يورو أي ما يعادل 45,409 دولار أمريكي أي ما يعادل 170,283 ريال سعودي .

قائمة اسعار هذه التعديلات بالتفصيل كالتالي :

سعر الأجزاء المصنوعة من الكاربون فايبر 39 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 146,250 ريال سعودي ، بدون إحتساب تكلفة تركيب هذه الأجزاء على هيكل السيارة الذي يبلغ 4,734 دولار أمريكي أي ما يعادل 17,752 ريال سعودي .

سعر اطارات لمبرجيني اوروس المعدلة يبلغ 7,600 دولار أمريكي أي ما يعادل 28,500 ريال سعودي ، وإذا تم إحاطتها بـ عجلات جديدة يجب دفع مبلغ 3,200 دولار أمريكي أي ما يعادل 12,000 ريال سعودي .

قائمة اسعار هذه التعديلات بالتفصيل كالتالي :

سعر الأجزاء المصنوعة من الكاربون فايبر 39 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 146,250 ريال سعودي ، بدون إحتساب تكلفة تركيب هذه الأجزاء على هيكل السيارة الذي يبلغ 4,734 دولار أمريكي أي ما يعادل 17,752 ريال سعودي .

سعر اطارات لمبرجيني اوروس المعدلة يبلغ 7,600 دولار أمريكي أي ما يعادل 28,500 ريال سعودي ، وإذا تم إحاطتها بـ عجلات جديدة يجب دفع مبلغ 3,200 دولار أمريكي أي ما يعادل 12,000 ريال سعودي .