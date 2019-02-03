جي إم سي يوكن موديل 2019 تصل إلى الشرق الأوسط

أعلنت جي إم سي عن وصول يوكن موديل 2019 إلى أسواق الشرق الأوسط، وهي تقدّم أبرز المزايا فيما يتعلّق بالقدرات والرقي والسلامة والأداء والاتصال التي يتوقّعها العملاء.

تتوفر الـSUV بفئات يوكن، يوكن XL، يوكن دينالي ويوكن XL دينالي، وهي تتمتّع بقدرات معزّزة للتحميل بفضل صفّي المقاعد الثاني والثالث القابلين للطي كهربائياً بشكل مسطّح. وتميّز يوكن 2019 نفسها عبر تصميم خارجي جريء ومقصورة داخلية مشغولة بدقّة عالية ومجموعة من الخصائص القياسية المصمَّمة لتعزيز عناصر الجذب العالية التي تتمتّع بها هذه السيارة التي تُعدّ واحدة من أكثر سيارات الـSUV العائلية كبيرة الحجم شهرة وشعبية. أما فئات دينالي Denali الخاصّة من يوكن فتوفر باقة حصرية من التصميم والأداء والتجهيزات الداخلية الراقية.

يتم تزويد مجموعة يوكن بعائلة محرّكات EcoTec3. ويتوفر محرّك V8 سعة 5.3 لتر قياسياً في يوكن ويوكن XL، بينما يتوفر محرّك حصري سعة 6.2 لتر قياسياً في فئات دينالي، مما يولّد مستويات عالية من القوّة والعزم – 420 حصاناً من القوّة مع 624 نيوتن-متر من العزم بمصادقة من “جمعية مهندسي السيارات.”

يتصل محرّك V8 سعة 5.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما يتصل المحرّك سعة 6.2 لتر في فئات دينالي بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات.