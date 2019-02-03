تراجع أسعار السيارات الأوروبية وانخفاض حاد في أسعار المستعملة

توجد سيارات غير أوروبية قد بدأت بالفعل في تخفيضات قوية بأسعارها تصل لـ” 60 ألف جنيه”.

تخفيضات على السيارات:

بعض السيارات اليابانية والكورية والصينية قد خفضت أسعارها، موضحاً أن سيارة كوري قد انخفض سعرها من مليون و600 ألف إلى 800 ألف.

ولكن انتقد الإعلامي عدم نزول أسيار السيارات الأوروبية حتى الآن على الرغم من تطبيق قانون إلغاء الجمارك عليها خلال الشهر الماضي، مؤكداً أنه لابد للشعب المصري من الاستفادة من عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها الدولة المصرية.

وأوضح أن السبب وراء انخفاض أسعار السيارات هو الشعب المصري بعد حملات المقاطعة التي شنها خلال الفترة الماضية، ومن المتقوع أن تتراجع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة بعد حملات المقاطعة.

وكشف احد تجار السيارات المستعملة في السوق المصرية، ان أسعار السيارات قد انخفضت خلال الفترة الأخيرة بعد قرار الحكومة المصرية بشأن إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وتطبيقه من أول يناير الماضي 2019.

سيارات مستعملة بأقل من 100 ألف جنيه

حيث أكد التاجر ن أسعار السيارات تختلف من موديل إلى موديل حسب نوع السيارة وحالتها الموجودة عليه، واوضح أن ذلك بتحكم في سعر السيارة.

وبعد انتشار حملة ” خليها تصدي” بدأت أسعار السيارات المستعملة في مصر قد تراجعت أملاً في تحقيق مبيعات، ولكن إصرار المواطنين على التضامن مع تلك الحملة أحدث ركود قوي وغير طبيعي في السوق المصرية.

أنواع السيارات

وأضاف أحد التجار من خلال تصريحات صحفية هامة أنه يوجد الآن انواع من السيارات تُباع في السوق أقل من 100 ألف جنيه مصري وسوف ننشر على حضراتكم تلك السيارات وأسعارها كا الأتي :

1- تويوتا كورولا 1999 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

2- هيونداي سوناتا 1998 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

3- فولكس فاجن بوينتر 2006 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

4- “بيجو 4051” 1996 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

5- رينو كليو 2002 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

“مرسيدس 230” 1980 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه6

7- مرسيدس 280 1984 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

8- كيا شوما 2001 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

9- فيات بونتو 2003 يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه

10- هيونداي اكسنت 2000 يصل سعرها إلى 80 ألف جنيه

11-هيونداي اكسيل 1998 يصل سعرها إلى 80 ألف جنيه

12- أوبل فيكترا 1998 يصل سعرها إلى 82 ألف جنيه

13- مازدا 626 1988 يصل سعرها إلى 80 ألف جنيه

14- دايو نوبيرا 2 2001 يصل سعرها إلى 80 ألف جنيه

15- رينو كليو 2006 يصل سعرها إلى 83 ألف جنيه

16- بى واى دى F0 2013 85 يصل سعرها إلى 84 ألف جنيه

17- اسبيرانزا A516 2011 يصل سعرها إلى 84 ألف جنيه

15-شيفروليه N300 2012 يصل سعرها إلى 84 ألف جنيه

16-فولكس فاجن جولف 1992 يصل سعرها إلى 84 ألف جنيه

18- أوبل كورسا 1996 يصل سعرها إلى 83 ألف جنيه

19- هيونداي اكسنت 2006 يصل سعرها إلى 84 ألف جنيه

20- أوبل أسترا 2002 يصل سعرها إلى 86 ألف جنيه

21- فولكس فاجن بولو 1998 يصل سعرها إلى 87 ألف جنيه

22- شيفروليه لانوس 2010 يصل سعرها إلى 90 ألف جنيه

23- هيونداي فيرنا 2007 يصل سعرها إلى 90 ألف جنيه

24- ميتسوبيشي لانسر 2000 يصل سعرها إلى 94 ألف جنيه

25- هيونداي اكسنت 2003 يصل سعرها إلى 92 ألف جنيه

26- هيونداي فيرنا 2009 يصل سعرها إلى 90 ألف جنيه

27- دايو نوبيرا 2 2007 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

28- أوبل كورسا 2003 يصل سعرها إلى 98 ألف جنيه

29- كيا بيكانتو يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

30- أوبل أسترا 2006 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

31- هوندا سيفك 1999 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

32- هيونداي فيرنا 2011 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

33- كيا بيكانتو 2006 يصل سعرها إلى 96 ألف جنيه

34- شيفروليه N300 2013 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

35- أوبل فيكترا 1997 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

36- شيفروليه لانوس 2012 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

37- فولكس فاجن باسات 2000 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

38- شيفروليه افيو 2008 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

39- كيا برايد 1997 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه

40-بي م دبليو 320 1987 يصل سعرها إلى 100 ألف جنيه