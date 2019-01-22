كشفت شركة هيونداي عن نموذج "GT Sport" الرياضي من سياراتها "إلينترا" الشهيرة، بحسب موقع روسيا اليوم.وتأتي النسخة الرياضية الجديد بهيكل هاتشباك، بواجهة أمامية مزودة بشبك عريض، وفتحات هوائية واسعة وخطوط انسيابية لزيادة ثبات السيارة على السرعات العالية.

وزودت مقصورة السيارة بمقاعد رياضية، وفرش مكسو بالجلد الأسود المتداخل مع عناصر الكروم، وواجهة قيادة بشاشتين واحدة في منتصفها، وأخرى أمام السائق.

كما حصلت " GT Sport" على أنظمة تعليق وفرامل معدلة، ومحرك توربيني سعة 1.6 لتر بقوة تتخطي الـ 200 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع نقلات.

وسعر السيارة الرسمي يبدأ من 24.158 دولارا ( اي ما يعادل 430 ألف جنيه مصري تقريباً)، وتصل إلي 30 ألف دولار (اي ما يعادل 535 ألف جنيه مصري تقريباً) .

وقد أطلقت هيونداي من خلال معرض ديترويت 2019 الحالي سيارتها النترا GT N الجديدة في أمريكا، وهي فئة أكثر رياضية وقوة من النترا العادية.

وذكرت الشركة أنها تقدم بهذا الموديل نظام توجيه أكثر دقة، ونظام تعليق متطور، ونظام أكثر قوة لتثبيت المحرك وناقل الحركة في أماكنهم، مع إطارات جديدة أكثر من قوة ميشلان بدلا من إطارات هانكوك التي كانت تقدمها مع الموديل السابق.

وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 201 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات (أساسي) ويمكن استبداله بأخر أوتوماتيكي 7 سرعات.

وفي أمريكا يبدأ سعر هذه السيارة مع ناقل الحركة اليدوي من 23 ألف و300 دولار، ومع ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 24 ألف و400 دولار.