التقطت عدسات المصورين وللمرة الأولى أول صور لداخلية الجيل الجديد كلياً من فورد اكسبلورر.

يظهر الجيل الجديد من اكسبلورر بهوية رياضية أكثر تميل إلى شقيقتها إيدج، حيث تظهر المصابيح الأمامية النحيلة مدمجة مع الشبك ونرى مصابيح LED سفلية. الخلفية بدورها لم تحصل على تغيير كبير حيث تظهر المصابيح بتصميم جديد مقارب للجيل الحالي مع مخرجين للعادم. من الجانبين نرى خطوط التصميم الرياضية واضحة في السقف وجميلة.

نلاحظ من اللمحة الأولى التغير الجذري في الداخلية بينها وبين الجيل الحالي. حيث تبدو أكثر بساطة و ترتيب. وتمتلك داخلية السيارة نظام ترفيهي يحمل أحدث نسخة من نظام فورد الترفيهي SYNC, تقليمات الخشب, أزرار تحكم بالنظام الترفيهي, أزرار للتحكم بنظام التكييف, و ناقل الحركة الأوتوماتيكي بنفس تصميم الجيل الحالي منها.