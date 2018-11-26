سعر فورد اكسبلورر 2018 في الامارات لدى الوكيل الطاير للسيارات

قائمة اسعار سيارات فورد اكسبلورر 2018 في الامارات لدى الطاير للسيارات كالتالي :

سعر فورد اكسبلورر قياسية مع نظام دفع أمامي للعجلات يبلغ 157,395 درهم إماراتي أي ما يعادل 42,857 دولار أمريكي .

سعر اكسبلورر 2018 قياسية المواصفات مع نظام دفع رباعي للعجلات يبلغ 174,195 درهم إماراتي أي ما يعادل 47,432 دولار أمريكي .

سعر فورد اكسبلورر XLT 2018 ونظام دفع رباعي للعجلات يبدأ من 189,945 درهم إماراتي أي ما يعادل 51,720 دولار أمريكي.

سعر فورد اكسبلورر 2018 نسخة Limited يبدأ من 226,695 درهم إماراتي أي ما يعادل 61,727 دولار أمريكي .

سعر فورد اكسبلورر سبورت 2018 مع محرك ايكوبوست 3.5 لتر ونظام دفع رباعي للعجلات يبلغ 268,695 درهم إماراتي أي ما يعادل 73,164 دولار أمريكي .