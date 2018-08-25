مواقع التواصل تحدد تفضيلات جيل الألفية عند شراء السيارات

أفادت دراسة حديثة أجرتها شركة «أدميرال» البريطانية للتأمين على السيارات بأن ما يزيد على 40% من جيل الألفية باتوا يتأثرون بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» و«انستغرام»، لتحديد اختياراتهم وأفضلياتهم عند شراء سيارة جديدة.
وبحسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية، والتي نشرت فقرات من الدراسة أمس، فإن هذه النسبة تعكس تَغَول التأثير الذي تمارسه شبكات التواصل الاجتماعي على جيل الألفية في مختلف مناحي حياته، حتى طال هذا التأثير قرار شراء سيارة جديدة، وباتت أعداد متزايدة من هذا الجيل تتخذ مواقع التواصل الاجتماعي كمرجعية أساسية لهم عند شراء سيارة، بدلاً من المرجعيات التقليدية المعروفة كالإعلانات التليفزيونية والصحفية، ونصائح توصيات الأصدقاء والمقربين.
وأوضحت الدراسة أن أبرز موديلات السيارات التي يختار جيل الألفية شراءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «بي إم دبليو آي 8»، «أودي آر 8»، «فورد جي تي»، و«استون مارتن فانتيج اس»، حيث يعتبرون هذه الموديلات بمثابة سيارات أحلامهم.
وفي سياق متصل، أكدت دراسة «أدميرال» أيضاً أن حوالي ثلثي جيل الألفية «أدميرال» يلجأون إلى الاقتراض البنكي لتمويل شراء سياراتهم. وأضافت الدراسة إن هذه النسبة تبلغ ضعف نسبة من يلجأون إلى الاقتراض عند شراء السيارة بين الجيل السابق لجيل الألفية، وهو الجيل المولود بين عامي 1961 و1981، والذي اصطُلِحَ على تسميته «الجيل إكس».
كما اعترف أكثر من نصف مالكي السيارات بأنهم يشعرون بضغط نفسي ومالي عند شراء سيارة جديدة لغرض الحفاظ على المكانة والوجاهة الاجتماعية.
ويُقصَد بجيل الألفية، الشباب المولودون في عام 1981 فما بعد، أي من يقل عمرهم عن 37 عاماً.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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