مرسيدس تكشف عن eqc الجديدة كليا

أعلنت مرسيدس EQ عن أول سياراتها الكهربائية EQC، وتعتمد مرسيدس EQC بتصميمها على أسلوب مرسيدس الحالي، انحناءات متناسقة في الهيكل، عناصر غير حادة ومنمقة في نفس الوقت، في الواقع تعكس مقدمة مرسيدس EQC مشاعر مختلطة، ليست مقدمة جرئية أو قوية، ولكنها في نفس الوقت ليست هادئة ولا بسيطة، المصابيح تتصل بخط من إضاءة LED أعلى الشبك الأمامي المميز بخطوط عريضة وشعار مرسيدس الغني عن التعريف.

كما يحيط بالشبك إطار أسود لا يضيف أي معنى للتصميم، وإذا كنتم مهتمون بالحصول على EQC بناءً على مواصفات الأداء التي سنذكرها بعد قليل ربما قد ترغبون بـ EQC سوداء لإخفاء هذا الإطار. كما تتوفر رزمة تصميمة مقتبسة من قسم AMG إلا أنها لا تضيف الكثير للسيارة.