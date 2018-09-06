مرسيدس تكشف عن eqc الجديدة كليا

أعلنت مرسيدس EQ عن أول سياراتها الكهربائية EQC، وتعتمد مرسيدس EQC بتصميمها على أسلوب مرسيدس الحالي، انحناءات متناسقة في الهيكل، عناصر غير حادة ومنمقة في نفس الوقت، في الواقع تعكس مقدمة مرسيدس EQC مشاعر مختلطة، ليست مقدمة جرئية أو قوية، ولكنها في نفس الوقت ليست هادئة ولا بسيطة، المصابيح تتصل بخط من إضاءة LED أعلى الشبك الأمامي المميز بخطوط عريضة وشعار مرسيدس الغني عن التعريف.
كما يحيط بالشبك إطار أسود لا يضيف أي معنى للتصميم، وإذا كنتم مهتمون بالحصول على EQC بناءً على مواصفات الأداء التي سنذكرها بعد قليل ربما قد ترغبون بـ EQC سوداء لإخفاء هذا الإطار. كما تتوفر رزمة تصميمة مقتبسة من قسم AMG إلا أنها لا تضيف الكثير للسيارة.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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