تويوتا تزيح الستار عن touring sports أكتوبر المقبل

تستعد شركة "تويوتا" للكشف عن الموديل الكومبي Touring Sports من أيقونتها Corolla، وهذا خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات بداية شهر أكتوبر المقبل.
وتظهر السيارة الجديدة بطول 72ر4 متر، مع قاعدة عجلات بطول 70ر2 متر، وهو ما يضمن مساحة كبيرة للأقدام. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 598 لترا.
ومن الناحية التصميمية تتميز السيارة من خلال العديد من التفاصيل مثل مبيت العجلات مفتول العضلات والمسار العريض.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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