هيونداي تقدم مسابقة جديدة وتذاكر هدية للمشاركة بماراثون الإسكندرية القادم

أعلنت هيونداي مصر مؤخرا عن مشاركتها في ماراثون الإسكندرية كراعي رسمي لهذا الحدث الرياضي، والذي سينطلق من داخل استاد الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر القادم.

ومن أجل تشجيع عملائها على المشاركة في هذا الحدث الرياضي، نظمت هيونداي مصر مسابقة من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذكرت أن جوائزها عبارة عن 10 تذاكر هدية للمحبين للمشاركة في هذا الماراثون من عملائها الرياضيين، ويمكن المشاركة في المسابقة باتباع الخطوات التالية:

1- قم بإعجاب (لايك) لصفحة هيونداى على فيسبوك أو بمتابعة (فولو) حساب هيونداي على انستجرام.

2- التقط صورة أو فيديو لك مع سيارتك من هيونداي وانشرها على صفحتك.

3- تذكر أن مشاركتك (البوست) يجب أن تكون Public (عامة)، وأن يتم نشرها قبل يوم 29 نوفمبر الحالي.

4- قم بعمل (تاج) لصفحة هيونداى وكايرو رنرز

5- أكتر 10 أشخاص حصلوا على علامات إعجاب سيفوز كل منهم ب تذكرة فرى للماراثون: ماراثون جري ١٠ كيلومتر أو ٢١ كيلومتر أو ٤٢ كيلومتر

6- المسابقة متاحة على فيسبوك وانستجرام حتى يوم الأحد 2 ديسمبر.