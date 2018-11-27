مرسيدس بنز تطلق عائلة C-Class الجديدة فى معرض أوتوماك- فورميلا 2018

استعرضت مرسيدس-بنز ايجيبت أحدث موديلاتها لعام 2019 خلال مشاركتها فى الدورة الخامسة والعشرين لمعرض أوتوماك-فورميلا 2018 الذى يقام هذا العام على مدار 4 أيام فى مركز مصر للمعارض الدولية فى الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر 2018.

ولم يقل جناح مرسيدس-بنز فخامة وتميزاً عن موديلاتها الرائعة، حيث كان الجناح متطورا و مزودً بالعديد من التجهيزات الرقمية الجديدة. إنّ مشاركة مرسيدس-بنز فى معرض هذا العام تعكس المكانة القوية التى تتمتع بها علامة مرسيدس- بنز باعتبارها العلامة الأولى فى العالم فى فئة السيارات الفاخرة لعام ٢٠١٧. ولأول مرة فى السوق المصرى كشفت مرسيدس-بنز خلال المعرض عن موديلاتها الأكثر مبيعاً على الإطلاق، وهى عائلة C-Class الجديدة.

كما استعرضت الشركة سياراتها الجديدتا Sedan E-Class وE-Class Cabriolet ، بالإضافة إلى السيارات SUV الجديدة، خاصة السيارتان الرائدتان لتلك الفئة GLC SUV و GLC Coupé. كما استعرضت مرسيدس-بنز ايجيبت أيضاً افخم سياراتها ، حيث طرحت فئة S-Class فى وقت سابق من هذا العام من خلال اختيارات فردية للعملاء لتجهيزات السيارة. وأخيراً وليس آخراً، تضمنت فئة السيارات المدمجة التى تم استعراضها خلال المعرض موديلات العام الجديد CLA وGLA.

ويقول توماس زورن- الرئيس التنفيذى لشركة مرسيدس-بنز ايجيبت: "خلال مشاركتنا القوية فى معرض أوتوماك هذا العام، نعطى الحضور وجميع عشاق النجمة الفضية لمحة عن ما ستقدمه مرسيدس-بنز للسوق المصري. نحن هنا اليوم للاحتفال بكوننا العلامة الأولى فى العالم فى فئة السيارات الفاخرة لعام ٢٠١٧ وكذلك للاحتفال باليوبييل الفضى لمعرض أوتوماك-فورميلا. كذلك نمتلك مجموعة من أفضل وأقوى السيارات التى تم اختيارها بعناية لتناسب احتياجات السوق المصري، بالإضافة للعديد من المبادرات المبتكرة التى نسعى من خلالها لتقديم أفضل تجربة للعملاء"

عائلة C-Class– تطوّر دائماً

أطلقت مرسيدس-بنز عائلة C-Class الجديدة موديل 2019 فى السوق المصري، حيث تتوافر بثلاث فئات Sedan، وCoupé،وCabriolet. وباعتبارها من أكثر الموديلات مبيعاً على الإطلاق، فقد كان نجاحها ساحقا على المستوى العالمي. تتميز C-Class الجديدة بالتصميم الرياضى وخصائص القيادة المتطورة والتى تُمثل الجيل الجديد للقيادة الذكية، ونظام Energizing Comfort، بالإضافة إلى شاشة العرض الرقمية الجديدة كلياً.

كما تتميز سيارات C-Class الجديدة بإكصدامات أمامية وخلفية جديدة، مع تصميم جديد للمصابيح الخلفية ومصابيح LED ذات الأداء المبهر لرؤية فائقة الوضوح. كما يتضمن التصميم الداخلى العديد من التطويرات المتميزة منها، زر التشغيل بتصميمه الرياضى الجديد الذى يعكس القوة التى تتميز بها السيارة.

تتمتع السيارة C-Class بنظام عرض جديد يتألف من لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة مع ثلاث اختيارات Classic ,Sport وProgressive. وتأتى شاشة رقمية فى منتصف تابلوه السيارة وهى شاشة عالية الجودة بقياس 10.25 بوصة لأول مرة. وتتميز عجلة قيادة السيارة C-Class بأزرار تحكم تعمل باللمس، حيث تستجيب لحركة اليد مثل الهواتف الذكية. كما يأتى مفتاح السيارة أيضاً بتصميم جديد. تقدم عائلة C-Class تقدم إمكانيات لا حصر لها الجديدة مع تجربة قيادة ممتعة عصرية وأنيقة.

مرسيدس- بنز E-Class

وفى جناحها بالمعرض هذا العام،استعرضت النجمة الفضية E-Class Cabriolet الجديدة والتى تُعد سيارة الأحلام لكل من يرغب فى الاستمتاع بأقصى درجات الرفاهية. تجمع السيارة بين كونها تحفة فنية من الذكاء باعتبارها جزء من عائلة E-Class، والجمال والمميزات الكلاسيكية التى تتمتع بها سيارات Grand Coupé، بالإضافة للعديد من الابتكارات الفنية. أما عن موديل 2019 من E-Class Sedan فهى تقدم تجربة قيادة استثنائية بفضل الجيل الجديد من أنظمة القيادة الذكية وأنظمة المساعدة المريحة. تتضمن عائلة E-Class محركات جديدة مع ناقل أوتوماتيكى 9G-TRONIC الجديد، حيث تضع تعريفاً جديداً للأمان والراحة.

GLC

أطلقت مرسيدس- بنز ايجيبت عائلة GLC الجديدة فى السوق المصري، حيث تُتاح عائلة GLC هذا العام للحجز والاستلام. وخلال المعرض أذهلت السيارتان GLC SUV وGLC Coupé زوار جناح مرسيدس بنز من خلال شكلهما الرياضى ومفاهيم التصميم الفريدة التى تتمتعان بها. ويقدم الموديلان مجموعة متنوعة من التقنيات التى تناسب الطابع الرياضي، إلى جانب التصميم الأنيق ومزايا سيارات الدفع الرباعى من حيث وضع الجلوس، والمرونة الداخلية، مما يتيح لعملاء GLC الاستمتاع بتجربة فاخرة ومتميزة. تتمتع عائلة GLC بنظام دفع 4 MATIC وأنظمة مساعدة و أمان حديثة.

السيارة GLC 250 SUV مزودة بمحرك قوى سعة 2.0 لتر، وبقدرة 211 حصان لضمان أداء رائع وسريع، فى حين تم تجهيز السيارة GLC 300 Coupe’ بمحرك قدرة 245 حصان، وسعة 2.0 لتر بما يتيح لها تسارع من صفر إلى 100 كم خلال 6.4 ثانية فقط. يضم كلا الموديلين ناقل حركة أوتوماتيكى 9G-TRONIC بالإضافة لأنظمة القيادة الذكية من مرسيدس-بنز