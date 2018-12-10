نيسان جوك 2020 الجديدة كليًا ومعلومات جديدة لم تكن متوقعه

وفقاً لما نشره موقع AutoExpress لن يتم إطلاق سيارة نيسان جوك 2020 قبل إنتهاء العام الجاري كما كان الجميع يتوقع ، فالجيل الثاني من سيارة الكروس أوفر Nissan Juke ستظهر خلال الصيف القادم من عام 2019 إن شاء الله .

وستعتمد سيارة نيسان جوك الجديدة كلياً على قاعدة عجلات CMF-B من تحالف رينو نيسان ، المستخدم أيضاً في سيارة نيسان ميكرا 2019 .

وسبق وأعلن السيد Alfonso Albaisa ، رئيس قسم التصميم العالمي في شركة نيسان ، أن التصميم الخارجي لـ سيارة نيسان جوك 2020 القادمة سيكون مختلفاً عن تصميم سيارة نيسان IMX الاختبارية التي ظهرت العام الماضي في طوكيو ، ولن تستمد سيارة جوك الجديدة شكلها من شقيقتها الكهربائية نيسان ليف 2019 ، مما يعني أن تصميمها سيكون مختلف عن باقي سيارات نيسان الجديدة الحالية .

تمت عملية تصميم سيارة Nissan Juke 2019 في استوديو شركة نيسان في العاصمة البريطانية لندن .

من المرجح أن تتوفر سيارة جوك 2020 بخيار من المحركات يعمل على الطاقة الكهربائية ، وقد يتمكن هذا المحرك الكهربائي الجديد بالكامل من إنتاج 107 حصان (80 كيلوواط) و 254 نيوتن.متر من عزم الدوران ، وبالإضافة إلى ذلك هذا ستتوفر سيارة نيسان جوك بخيارات من محركات البنزين 4 سلندر .