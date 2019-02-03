لقد تحدثت شركة Tesla عن سيارتها الكهربائية الرياضية المتعددة الأغراض Tesla Model Y منذ فترة. لقد بدأت شركة Tesla التشويق لهذه السيارة منذ العام 2015 من خلال تقديم أجزاء من المعلومات، ولكن الصورة الشاملة لم تكتمل بعد. نحن ما زلنا بعيدين عن المرحلة التي سنعرف فيها كل شيء عن سيارة Tesla Model Y، ولكن الشركة كشفت أنها ستبدأ الإنتاج الضخم لهذه السيارة بحلول نهاية العام 2020.

وكشفت شركة Tesla في رسالة إلى المساهمين أنها ستبدأ بالإنتاج الضخم لسيارة Tesla Model Y بحلول نهاية العام المقبل. هذا أمر جيد، ولكن سيكون من الأفضل لو قامت شركة Tesla بعرض السيارة الآن. لم تقدم لنا الشركة حتى لمحة عن النموذج الأولي، ناهيك عن تلك التي سيتم إنتاجها بكميات كبيرة.

وستبدأ الشركة بإعداد المصانع الخاصة بها لإنتاج سيارة Tesla Model Y هذا العام. الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Elon Musk قال بأنه من المرجح أن يتم تصنيع السيارة في مصانعها المتواجدة في ولاية نيفادا الأمريكية. وتتوقع شركة تسلا أن تحقق سيارة Tesla Model Y مبيعات أعلى من تلك التي حققتها سيارة Tesla Model 3.

وتتوقع شركة Tesla أن تكون تكلفة إنتاج هذه السيارة أقل من تكلفة إنتاج سيارة Tesla Model 3 حيث تشترك السيارتين في نفس المنصة، وتتشارك 75 في المئة من مكوناتها مع سيارة Tesla Model 3. وهذا سيمكن الشركة أيضًا من زيادة معدل إنتاج Tesla Model Y.