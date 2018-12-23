فولكس فاجن تحتل صدارة مبيعات السيارات

تمكنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية ، من الحفاظ على عرشها فى صدارة أكثر السيارات مبيعا في 2018 ، بعد أن باعت أكثر من 9 ملايين سيارة قبل الدخول فى الربع الأخير من العام.

وتضم مجموعة فولكس فاجن، تحت مظلتها العملاقة شركات فولكس فاجن وأودي وبورشه وبوجاتي ولامبورجيني وسيات وسكودا وبينتلي.

وجاء "اتحاد" نيسان ورينو في المركز الثاني برصيد 8.5 مليون سيارة مباعة هذا العام.. وتضم المجموعة سيارات نيسان ورينو وميتسوبيشي وإنفينيتي وداتسون.

وحلت تويوتا اليابانية، بسيارات تويوتا وليكزس في المركز الثالث، بفارق قليل عن نيسان ورينو.

وبالرغم من التراجع في الأرباح، حافظت شركة جنرال موتورز على مكانتها بين الكبار في المركز الرابع مع الشعبية الكبيرة لسياراتها شيفروليه وجي أم سي وبويك وكاديلاك.

وحلت مجموعة هيونداى الكورية في المركز الخامس في ظل التطور الملحوظ لسيارات هونداي وكيا وجينيسيس في الأعوام الأخيرة.