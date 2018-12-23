تعتزم شركة "فولكس فاجن" طرح سيارة كهربائية جديدة في النصف الأول من العام المقبل، وقد أجرت اختبارات جديدة على سيارة "I.D" الكهربائية الصغيرة المقرر الكشف عنها.

جاءت هذه السيارة بهيكل هاتشباك صغير وتصميم مميز تتداخل فيه عناصر الإضاءة مع اللون الأبيض، لتعطي السيارة مظهرا يجعلها تشبه مركبات الخيال العلمي.

ومن الخارج، زود الهيكل بكاميرات مراقبة وحساسات حركة من جميع الجهات لتأمين بيانات دقيقة لنظام الأمان ومنع الحوادث.

أما مقابض الأبواب، فأتت مدمجة داخل الهيكل، وتميزت مقصورة السيارة بالبساطة والعصرية، وبمقاعد رياضية مريحة، وواجهة قيادة بمقود يخرج باتجاه السائق عند الحركة فقط، ثم يعود ليختفي ضمن الواجهة، وأدمجت فيه أزرار تعمل باللمس للتحكم بتقنيات المركبة، وأمامه شاشة متطورة تعمل باللمس.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات كهربائية بقوة 170 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع أكثر من 400 كلم بالشحنة الواحدة، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلي 24000 دولار ( اي ما يعادل 430 ألف جنيه مصري تقريباً)، ويعد هذا السعر رخيص مقارنتاً بالنماذج الكهربائية الأخري.