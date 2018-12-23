مرسيدس S-Class الجيل القادم تحت الاختبار في القطب الشمالي

تستعد S-Class لتدشينها خلال 2020 وفق تأكيد مرسيدس، لذا تتابع أفخم سيدان ألمانية رائدة اختباراتها حيث رصد للتو نموذجين لها في القطب الشمالي.

لم تتخلى مرسيدس عن أيٍّ من تمويهات الاختبار، وهو ما ليس مفاجئاً كونها تخفي كثيراً من الأسرار، يظهر ذلك في مقابض الأبواب المغطاة التي قد تشير إلى أنها ستكون مميزة للغاية في S-Class المقبلة.

كلا النموذجين لديهما فتحة في مركز الشبك الأمامي والذي يفترض أنه مخصص لشارة مرسيدس، لذا ربما تمتلك السيارتين نوعاً من الكاميرات أو المستشعرات لأجل القيادة الذاتية المتطورة من المستوى الثالث والتي تتيح قيادتها نفسها دون نظر السائق إلى الطريق.

المصابيح الأمامية والخلفية مؤقتة لأغراض الاختبار كما يبدو، كما هنالك طبقات تمويه إضافية على غطاء المحرك.. وصحيح أنه لا تتوفر صور تجسسية للمقصورة، لكننا متيقنون من قدومها بنظام معلومات ترفيهي MBUX متطور سنراه عند تدشين CLA الجيل الثاني خلال يناير 2019.

تفاصيل المحرك تظل غامضة حالياً، لكننا نعلم بأنه ستتوفر نسخة كهربائية بالكامل من S-Class ستدعى غالباً EQ S ويفترض تدشينها بين 2020-2022.

هذا ومتوقع التقاط مرسيدس S-Class أثناء الاختبار مرات عديدة على مر الأعوام المقبلة، ما سيتيح لنا أخذ نظرة أفضل عليها حيث ستتم إزالة تمويهاتها تدريجياً.