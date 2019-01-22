ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarBuyer الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من بيجو 508 وتحديدا فئة Fastback من هذه السيارة، وهي فئة تتمتع بحجم أكبر وشكل وتصميم جذاب.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من بيجو وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.