بيجو تكشف عن أسعار الطراز الكومبي من 508 sw الجديدة

أعلنت شركة بيجو عن طرح سيارتها الكومبي 508 SW الجديدة خلال الصيف القادم.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة تأتي بمؤخرة أنيقة ذات غطاء كبير، وتمتاز بزيادة سعة صندوق الأمتعة من 530 إلى 1780 لتر.

وأكدت بيجو على عدم وجود أية اختلافات بين الموديل الكومبي والسيارة الصالون من حيث الأنظمة المساعدة أو المحركات أو التجهيزات التقنية، وتأتي السيارة الكومبي الجديدة بكشافات LED ذكية مع مقصورة القيادة I-Cockpit غير التقليدية، بالإضافة إلى مقود صغير ولوحة قيادة مركبة في وضع مرتفع، مع نظام رؤية ليلية.

وعلى صعيد منظومة الدفع تتيح شركة بيجو إمكانية الاختيار بين ثلاثة محركات ديزل بسعة 5ر1 و 0ر2 لتر وتغطي نطاق قوة من 96 كيلووات/130 حصان إلى 132 كيلووات/180 حصان، بالإضافة إلى اثنين من محركات البنزين بسعة 6ر1 لتر وبقوة 132 كيلووات/180 حصان أو 165 كيلووات/225 حصان، وبالتالي تنطلق السيارة الكومبي الجديدة بسرعة تصل إلى 246 كلم/س.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يتراوح من 8ر3 لتر ديزل/100 كلم إلى 7ر5 لتر بنزين/100 كلم، وأعلنت الشركة الفرنسية عن إطلاق موديل هجين Plug-in مع حلول نهاية 2019.

وتتوفر السيارة الكومبي 508 SW الجديدة بسعر يبدأ من 32 ألف و850 يورو، أي ما يعادل نحو (670 ألف جنيه مصري).