مع وجود أكثر من آلاف الأنواع من السيارات على الطرق، تظل السيارات المصفحة عملًا تجاريًا كبيرًا ومُربحًا كذلك، فإذا ما كنت تعيش وسط منطقة من الحروب أو تتوقع إطلاق النيران عليك في أي لحظة أو كنت شخصاً هاماً فأنت تحتاج إلى واحدة من هذه السيارات، بل ويُمكن لإحداهن أن تخمد انتفاضة أو تغزو بلدة صغيرة إذا ما تم تجهيزها بشكل صحيح.. وإليك أفضل السيارات المصفحة التي يُمكن شراؤها بالمال.

كونكويست نايت XV

توفر كونكويست الكندية أمانًا وراحة لعملائها مع هذه السيارة، إذ بُنيت هذه السيارة بشكل مخصص على شاحنة فورد F-550 التي تعمل بمحرك V10 بسعة 8.8 لتر، وقد صممت الدروع لتتحمل القنابل اليدوية الصاروخية بينما تجلس أنت على مقاعد جلدية فاخرة مستمتعًا بجميع وسائل الراحة وكأنك في شقة صغيرة.

مارودر باراماونت

تعد مجموعة باراماونت من الشركات الجادة للغاية بشأن حماية عملائها، حيث تتحمل مارودر ما يصل إلى 10 حراس شخصيين مجهزين بكامل أسلحتهم بداخلها، والتي تحمي بدورها من بداخل المدرعة من الإنفجارات الخارجية وتحتوي على مقاعد مضادة للانفجار.. يستطيع تصميم الهيكل المزدوج لمارودر مقاومة انفجار 8 كيلوجرامات من مادة تي إن تي، كما أنه من الصعب إيقافها لقدرة العجلات على تحمل انفجار 14 كيلو جرامًا من الديناميت، لذا فهي مناسبة لمن يريد الانتقال من منتصف حرب قائمة.

بي إم دبليو X5

إذا تصفحت موقع مبيعات بي إم دبليو عبر الويب، فستجد نموذجًا أمنيًا لبي إم دبليو X5 يوفر 3 مستويات أمنية بالإضافة إلى خيار الفئة السابعة، ووفقًا للصانعة الألمانية، تعتبر هذه السيارة هي الأولى من نوعها في الحماية ضد أكثر الأسلحة النارية استخدامًا AK-47، وهي مثالية للمدراء التنفيذيين الذين يريدون حماية أنفسهم.

تيرادين جورخا

صُممت تيرادين جورخا في كندا لتكون سهلة الصيانة مع توفير الميزات التي تحتاجها قوات إنفاذ القانون، يعمل محرك السيارة V8 التوربيني بسعة 6.7 لتر بعزم دوران ثقيل، وتأتي مزودة بمجموعة من المميزات القياسية التي تشمل إطارات التشغيل المسطحة والنوافذ المدمجة والنوافذ المحمية بالشبكة وكاميرا التصوير الحراري وتصميمات داخلية قابلة للتهيئة ونظام إطفاء حريق لمنطقة المحرك والعجلات والجزء الداخلي.

إنكاس هورون

شركة أخرى مقرها كندا، تقوم إنكاس ببناء وحش مدرع للتحرك في أي مكان ولعمل أي شيء، تُستخدم كدرع حماية لما يصل إلى 16 شخصًا، وتحتوي على منافذ فردية للأسلحة تعمل على جانبي المدرعة ومجهزة بشكل جيد وجاهزة لخوض الحروب، كما أنها تحتوي على نظام تنبيه للسائق إذا اخترقت إحدى إطاراته وسيقوم الضاغط بإعادة ملء الإطار مرة أخرى، وهناك خيار لوضع بندقية أعلى السقف. هذه المدرعة مخصصة للمهمات التكتيكية للشرطة والجيش وحماية القوافل ومراقبة الحدود في جميع أنحاء العالم.

دارتز بلاك شارك

تُعد دارتز من الشركات اللاتفية المعروفة بتجهيز المدرعات باهظة الثمن، والتي يتم تزيينها من الداخل ويصعب تدميرها بسهولة، ووفقًا لموقع الشركة الإلكتروني فإن المدرعة بلاك شارك مصممة لقادة الاتحاد الروسي ومستوحاة من طائرة بلاك شارك الهيلوكوبتر العسكرية القوية وتحتوي على ميزات أمنية عالية مع كونها مضادة للرصاص بالكامل حتى في مقابض أبواب المدرعة.

أرمورماكس دودج تشارجر هيلكات

تستطيع أرمورماكس تعديل أي سيارة مخزونها بما في ذلك هيلكات تشارجر، فهي مصممة على وحش دودج 707 حصان مع إطارات مسطحة وخفيفة الوزن مصفحة ضد أي شيء تقريبًا بما في ذلك بندقية قناصة عالية، وتمتد الحماية إلى الأبواب والسقف والأعمدة وأرضية السيارة بالإضافة إلى حماية خاصة للبطارية والمبرد وخزان الوقود لتجنب أي مفاجآت سيئة.

رنج روفر سنتينل

لا يجب بالضرورة أن تكون المركبة المدرعة مبنية حسب الطلب، فقد قام قسم العمليات الخاصة في رنج روفر بتطوير رنج روفر سنتينل المبنية على موديل رنج روفر أوتوبيوغرافي لتتحمل الرصاصات الحارقة والمخترقة للدروع بالإضافة إلى القنابل اليدوية DM51. صُممت المركبة من 6 قطع فولاذية عالية القوة وتتميز بزجاج مصقول وإطارات مسطحة وخزان وقود ذاتي الختم ونظام عادم مقاوم للعبث بالإضافة إلى بطارية احتياطية. كل ذلك يأتي مع رفاهية أوتوبيوغرافي وقدرة رنج روفر المعهودة على الطرق الوعرة.

شيفروليه كامارو من تكساس

تستعد شركة تكساس لتدريع أي سيارة من اختيارك بما في ذلك موديل كامارو ذو اللون الأصفر اللامع، ويقال أن السعر يبدأ من 170 ألف دولار، وتقدم الشركة خيار شاشة الدخان وهي مناسبة تمامًا لتجار المخدرات الذين يحاولون الابتعاد عن الصفقات السيئة، نحن نمزح بالتأكيد، لكن الشركة تستطيع بناء ما تريد بدءًا من مركبات SWAT وحتى الليموزين المدرعة.

تويوتا لاند كروزر من ألفا

صممت موديلات تويوتا لاند كروزر من شركة ألفا لتكون مرنة لكونها لاند كروزر وكذلك حماية ركابها من إطلاق النار من مسافات قريبة، فلديها مدى تقريبًا حوالي 595 كيلو مترًا وهذا يجعلك تبعد أي مناطق تشعر فيها بالخطورة وهي مثالية لهذه الأماكن.