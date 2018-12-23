انتشرت على الانترنت صور لنموذج جديد لسيارة من بورش الألمانية، حيث تبين أن هذا النموذج نشره مصمم مغمور من رومانيا معروف باسم إنفيسيف، وكانت عبارة عن تخيله لشكل السيارة الخارقة القادمة من بورش.

وذكر المصمم أنه منح هذا النموذج التخيلي اسم بورش 988، ووصفه بأنه لسيارة خارقة بمحرك تم وضعه في منتصف السيارة، كما تبين أن المصمم توجه لتخيل شكل هذه السيارة بعد فترة من انتشار تقارير غير رسمية عن تطوير بورش بالفعل لسيارة خارقة جديدة بهذه المواصفات.

وللأسف لم يطلق المصمم أي مواصفات لهذا النموذج التخيلي، واكتفى فقط بنشر عدة صور له، والتي أظهرت تمتع النموذج بانسيابية شديدة في هيكله الخارجي، بالإضافة لحمله مقاعد رياضية متطورة ذات تصميم غير تقليدي.