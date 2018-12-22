سيارة بورش 900 تتحول إلى تحفة فنية

أعادت كل من المصورة السويسرية "إيرين كونغ" Irene Kungوالمخرج الهولندي "أنتون كوربيجن" AntonCorbijn مراجعة سيارة "بورش" الشهيرة؛ حيث حولها كل واحد منهما إلى تحفة فنية بأتم معنى الكلمة، وقد كشف النقاب عن هذه الشراكة الفنية بمناسبة الكشف عن الطراز الجديد لهذه العلامة والذي يحمل اسم "بورش 900".

وقد وضع كل فنان لمسته الفنية والإمضاء الشخصي الذي يتميز به، ففي الوقت الذي بقي فيه المخرج الهولندي "أنتون كوربيجن" وفياً لإمضائه الذي يشتهر به وهو التلاعب باللونين الأبيض والأسود؛ حيث وضع عدة رسومات وكلمات كتبها باللون الأبيض على خلفية السيارة السوداء، التي جاءت على شكل "Tagues" تعكس الكلمات والجمل المكتوبة التفاصيل التقنية والميكانيكية التي يحتضنها هذا الطراز الجديد، فضلت المصورة السويسرية "إيرين كونغ" الكشف عن لمستها الفنية التي وضعتها على طراز "بورش 900" في محلات "بورش"، وهذا ابتداء من شهر فبراير من السنة المقبلة.