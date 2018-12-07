ما الذي ستشتريه إذا كان لديك 150000 دولار لإنفاقها على شراء سيارة؟ ربما سيكون عليكم شراء سيارة هاتشباك ساخنة جديدة أو سيارة متعددة استخدامات أو سيارة سيدان فاخرة مع محركات سداسية وثمانية الأسطوانات . وكل هذه خيارات مميزة ولكن هناك أشياء أخرى يمكن شرائها مقابل هذا المبلغ الكبير من المال سيجعل من يشتريها يتميز عن باقي الناس.

وهذا المبلغ قد يوفر لكم سيارة بوجاتي شيرون , حيث قدمت شركة Braman Motors ، وهي شركة تعمل في مجال بيع السيارات ومقرها ميامي ، مقصورة داخلية كاملة لسيارة فيرون 16.4 موديل 2008 وتشمل المقاعد ، لوحة القيادة ، وألواح الأبواب ، والكونسول المركزي وكل هذه الأجزاء تم اخراجها من السيارة من قبل مالكها الأول.

وببساطة ، هذه الأجزاء جديد تماما , كما تشتمل الباقة الكاملة أيضًا على أحزمة الأمان ، وذراع ناقل الحركة ، وأدوات التحكم في التكييف ، عجلة القيادة ، علبة القفازات ، وأكثر من ذلك. وغني عن القول أن جميع المكونات والأجزاء في حالة جديدة والبائع ادعي أنه تم تخزينها في قسم محمي ضد تقلبات المناخ.

وقالت Braman Motors إن هذه هي الفرصة المثالية لتغيير اللون فيرون الداخلية أو ببساطة استبدال الجزء الداخلي بالكامل مع جزء جديد . وتناسب المقصورة الداخلية طرازات فيرون المنتجة بين عامي 2006 و 2015.