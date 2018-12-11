مجموعة جاكوار-لاند روفر لن تشارك في معرض جنيف 2019

أعلنت مجموعة جاكوار-لاند روفر الإنجليزية مؤخرا عن خبر خيب آمال الكثيرين من محبي سياراتها، حيث أعلنت المجموعة أنها لن تشارك بمعرض جنيف 2019 القادم للسيارات، وهو حدث هام اعتادت أن تقدم الشركة من خلاله أحدث موديلاتها والنماذج الغير تقليدية من السيارات لعرضها أمام الجمهور.

وذكرت المجموعة أنها اتخذت هذا القرار كنوع من التوفير للأموال في هذه الفترة، خاصة وأن المجموعة تعاني حاليا من تراجع في مبيعاتها، حيث تبين من خلال تقارير سابقة نشرتها المجموعة أن مبيعاتها تراجعت في الربع الثالث من 2018 بنسبة 13.2% عن مبيعاتها بنفس الفترة من عام 217 الماضي.

وعلى الرغم من هذا الإعلان من المجموعة الإنجليزية، إلا أن شركة تاتا موتورز الهندية (وهي الشركة الأم لمجموعة جاجوار- لاند روفر) تبين أنها حجزت جناح بمساحة أكبر من المعتاد بمعرض جنيف 2019، وهو أمر غريب نظرا لأن المجموعة الإنجليزية التابعة لها لن تشارك بهذا المعرض.