أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، اعتزامها عقد اتفاق مع إمبراطورية البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" لاستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية الخاصة بالاخيرة لربط جميع السيارات التابعة للمجموعة الالمانية بالإنترنت، في إطار مساعيها للتحول إلى خدمات النقل الرقمية والذكية.

وذكرت "فولكس فاجن" أنها ستنقل جميع عروضها الرقمية من خلال تطبيق "أزور" الخاص بـ "مايكروسوفت"، لتؤسس أكبر خدمة حوسبة سحابية للسيارات في العالم، بهدف تسهيل التطورات المستقبلية في هذا المجال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 5 ملايين سيارة من "فولكس فاجن" مرتبطة بالإنترنت عبر استخدام هذا التطبيق، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

من ناحيته، قال "هيربرت دايس" الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية: "الشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت ستعطي دفعة قوية للغاية لتحولنا الرقمي.. سنلعب دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل النقل والحركة" في العالم.

يأتي ذلك فيما تحاول "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون دوت كوم" في بيع خدمات تشغيل تطبيقات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات لعملائها.

وفي حين دخلت "أمازون" هذه السوق أولا، فإن حصتها تبلغ 3 أو 4 أمثال حصة "مايكروسوفت" في هذه السوق والتي تحتل المركز الثاني فيها.

وتسعى "مايكروسوفت" الى اجتذاب الشركات الكبرى العميلة والتي قد تكون استخدمت منتجات "مايكروسوفت" المختلفة.

وتعتزم "فولكس فاجن" إنشاء مركز لتطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية للسيارات بالقرب من مقر رئاسة "مايكروسوفت" بقوة عمل ستصل إلى 300 مهندس.