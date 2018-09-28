أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، اعتزامها عقد اتفاق مع إمبراطورية البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" لاستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية الخاصة بالاخيرة لربط جميع السيارات التابعة للمجموعة الالمانية بالإنترنت، في إطار مساعيها للتحول إلى خدمات النقل الرقمية والذكية.
وذكرت "فولكس فاجن" أنها ستنقل جميع عروضها الرقمية من خلال تطبيق "أزور" الخاص بـ "مايكروسوفت"، لتؤسس أكبر خدمة حوسبة سحابية للسيارات في العالم، بهدف تسهيل التطورات المستقبلية في هذا المجال.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 5 ملايين سيارة من "فولكس فاجن" مرتبطة بالإنترنت عبر استخدام هذا التطبيق، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
من ناحيته، قال "هيربرت دايس" الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية: "الشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت ستعطي دفعة قوية للغاية لتحولنا الرقمي.. سنلعب دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل النقل والحركة" في العالم.
يأتي ذلك فيما تحاول "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون دوت كوم" في بيع خدمات تشغيل تطبيقات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات لعملائها.
وفي حين دخلت "أمازون" هذه السوق أولا، فإن حصتها تبلغ 3 أو 4 أمثال حصة "مايكروسوفت" في هذه السوق والتي تحتل المركز الثاني فيها.
وتسعى "مايكروسوفت" الى اجتذاب الشركات الكبرى العميلة والتي قد تكون استخدمت منتجات "مايكروسوفت" المختلفة.
وتعتزم "فولكس فاجن" إنشاء مركز لتطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية للسيارات بالقرب من مقر رئاسة "مايكروسوفت" بقوة عمل ستصل إلى 300 مهندس.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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