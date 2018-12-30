تعرف على سيارة دايهاتسو copen الكوبيه الجديدة

كشفت شركة دايهاتسو الستار عن موديل كوبيه من أيقونتها الصغيرة Copen الكابريو، وسيتم طرحها رسميا بمعرض طوكيو الدولي للسيارات في يناير المقبل وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Copen ثنائية المقاعد الجديدة ستأتي مزودة بسقف صلب مصنوع من ألياف الكربون بدلا من السقف الصلب القابل للطي، وستعتمد على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 660 سم مكعب وبقوة 64 حصان مع ناقل حركة CVT.

وتتمتع السيارة Copen الكوبيه بمقاعد جلدية ومقود رياضي، بالإضافة إلى مجموعة تعليق رياضية ومن المقرر إطلاق السيارة في الأسواق بحلول أبريل 2019، على أن يقتصر إنتاجها على 200 نسخة فقط.