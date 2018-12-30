كشفت شركة تويوتا بشكل رسمي عن أحدث نسخة من سيارتها الرياضية الشهيرة "سوبرا" لسيارة التي تنتمي إلي فئة الكوبية الرياضية التي تتسع لشخصين صممت بشكل انسيابي معتمد علي التصميم الجريء ويبلغ طول هذه السيارة 4.3 متر، وعرضها 1.85 متر، وارتفاعها عن الأرض 1290 ملم، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها تبلغ 2.47 م، ووزنها نحو طن ونصف الطن.

ومن المفترض أن تطرح السيارة رسمياً العام المقبل بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، وعزم 350 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في خلال 3.8 ثانية فقط.