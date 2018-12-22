تويوتا تطرح النسخة الجديدة من سيارة سوبرا بمحرك بي إم دابليو

بعد سنوات من توقيع شركتي تويوتا Toyota وبي إم دابليو BMW عقد شراكة؛ خرج للنور أخيرا أول نتائج هذا التعاون البارز.

نية شركة تويوتا Toyota طرح الجيل الخامس من موديلها الرياضي الشهير سوبرا، بمحرك من صنع شركة بي إم دابليو BMW.

إن المحرك الذي يضاف لموديل سوبرا في نسخته الجديدة هو نفسه محرك سيارة z4 الرياضية الجديدة من بي إم دابليو BMW ، التي طرحت منتصف عام 2018.

إن "الانتظار لن يدوم طويلا، إذ تستعد تويوتا Toyota للكشف رسميا عن نسخة الجيل الخامس من موديل سوبرا، ضمن مشاركتها بمعرض ديترويت الدولي للسيارات المقرر إقامته مطلع عام 2019".