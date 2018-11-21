تتوقع شركة دايلمر الألمانية لصناعة السيارات تحقيق مكاسب في الصين مع استمرار زيادة المبيعات بسبب انتعاش قطاع السيارات الفارهة، على الرغم من انكماش أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال هوبرتوس تروسكا المسؤول عن السوق الصيني بالشركة في بكين خلال تدشين إنتاج سيارات مرسيدس ايه كلاس الجديدة للسوق الصينية" نحن واثقون".

وقد انكمش سوق السيارات الصيني، الأكبر في العالم من حيث تسجيل السيارات، خلال الأشهر الماضية، حيث يقوم المستهلكون بتخفيض إنفاقهم في ظل الحرب التجارية بين الحكومة الصينية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجعت مبيعات شركات السيارات في الصين بنسبة 0.1% لتصل إلى 22.97 مليون سيارة خلال أول عشرة أشهر من عام 2018.

وخلال شهر اكتوبر الماضي، تراجعت المبيعات بنسبة 11.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تعد أكبر نسبة انخفاض منذ سبعة أعوام.

وقال تروسكا إنه على الرغم من ظروف السوق الصعبة" ما زال سوق السيارات الفارهة ينمو".

وتتوقع دايلمر ارتفاع أرباحها في السوق الصيني خلال العام الجاري بأكمله.

ويعد السوق الصيني أحد أهم الأسواق لدايلمر منذ أعوام، حيث باعت الشركة 550938 سيارة من طراز مرسيدس في الصين خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 12.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.