نصائح هامة تخلصك من الرطوبة في سيارتك

تمثل الرطوبة مشكلة كبيرة للعديد من السيارات التي تقف في العراء على مدار اليوم خلال فصل الشتاء؛ حيث يتكثف بخار الماء على النوافذ والزجاج الأمامي، مما يحد من وضوح الرؤية أثناء القيادة، كما تتكون بعض البقع المائية على لوحة القيادة، وهو ما يؤدي إلى ظهور العفن.

نصح نادي السيارات الألماني بالتخلص من الرطوبة داخل السيارة، داخل المقصورة الداخلية قدر الإمكان ويجب إزالة الأوساخ الرطبة وماء الأمطار من الأحذية قبل ركوب السيارة.

ومن الأفضل الاعتماد خلال فصلي الخريف والشتاء على الحصير المصنوع من المطاط، وتجفيفها من آن لآخر، حتى لا يتبخر الماء عليها ويتكثف على النوافذ الزجاجية بفعل حرارة التدفئة.

ويمكن أيضاً تشغيل التدفئة ومكيف الهواء في نفس الوقت لإخراج الرطوبة البسيطة من السيارة، وفي حالة السيارات المجهزة بمكيف هواء أوتوماتيكي فإنه يتعين ضبط المكيف على وضع إزالة الصقيع Defrost.

وتعتبر السيارات القديمة أكثر عرضة لتسرب الماء إلى داخل مقصورة السيارة؛ نظراً لتشقق أو تمزق عناصر الإحكام المطاطية بالأبواب وغطاء صندوق الأمتعة والسقف المتحرك. لذلك يجب فحص حالة عناصر الإحكام المطاطية من وقت إلى آخر، علاوة على أن المرء الذي يحرص على تنظيف الأجزاء المطاطية بعد غسل السيارة ومعالجتها بقلم الشحم، فإنه يتمكن من الحفاظ عليها لفترة أطول، بالإضافة إلى أنه يوفر تكاليف الإصلاح الباهظة.

ولكن في حالات استثنائية قليلة قد لا توفر العناية الجيدة بالسيارة أية حماية ضد تسرب المياه داخل مقصورة السيارة، ويرجع ذلك مثلاً لوجود أضرار في المبرد أو ثقب في