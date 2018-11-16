أوجيه يحصل على أفضلية بعد ضربة مزدوجة لتييري نوفيل

منيت آمال البلجيكي تييري نوفيل، في الفوز بلقبه الأول في بطولة العالم للراليات في السباق الأخير في استراليا، بلطمة قوية بعد مرحلة سادسة كارثية، في اليوم الافتتاحي، تضررت خلالها سيارته بشدة.

ويتأخر سائق "هيونداي" بفارق ثلاث نقاط عن الفرنسي سيباستيان أوجيه، بطل العالم مع دخول البطولة سباقها الأخير، وكان السائق البلجيكي يمني النفس بتعويض الفارق.

وأنهى نوفيل أول أيام الرالي في المركز العاشر، متأخرًا بدقيقة واحدة و11.9 ثانية، عن النرويجي مادس اوستبرج، المتصدر والأكثر أهمية بأكثر من نصف دقيقة عن أوجيه سائق "إم-سبورت فورد".

وكتب نوفيل عبر "تويتر"، "فرصنا تراجعت كثيرًا الآن لكننا سنقاتل حتى النهاية، سنواصل الضغط على المنافسين بكل قوة وسنرى ما الذي سيحدث"، وكان يتوقع أن يعاني أوجيه في اليوم الأول من الرالي، نظرًا لأنه انطلق أولًا ليمهد الطريق للسائقين خلفه.

واحتل السائق الفرنسي، المركز السابع متأخرًا بفارق 38.2 ثانية عن الصدارة، وتباطأت سيارتان لفريق "إم-سبورت فورد"، لتأتيان خلفه في الترتيب ما يسمح لبطل العالم خمس مرات، ببداية أفضل في اليوم الثاني من الرالي.

ويتصدر "اوستبرغ" الرالي بفارق 6.8 ثانية عن أقرب مطارديه زميله في فريق "سيتروين" الايرلندي، كريج برين، بعد أول ثماني مراحل، بينما يأتي الفنلندي ياري-ماتي "لاتفالا" ثالثًا مع "تويوتا"، ويحتل النيوزيلندي هايدن بادون المركز الرابع بسيارته "هيونداي".

وجاء اوت تاناك، سائق "تويوتا"، في المركز الخامس متأخرًا بفارق 16.9 ثانية عن "اوستبرج"، وتبقى له فرصة حسابية في الفوز باللقب، حيث يتأخر بفارق 23 نقطة عن اوجيه في ترتيب السائقين.