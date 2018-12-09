سرعة سرية تقوم بها سيارة كورفيت C8.R 2020

تم التقاط هذا الفيديو في عتمة الليل الحالك على حلبة سباق فلوريدا سبرينغ ، قبل إطلاق سيارة شيفروليه كورفيت C8.R 2020 رسمياً الشهر القادم ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات 2019 ، ومازالت هذه السيارة الرياضية متخفية أسفل التمويهات التي تحجب ملامحها .

وكما ذكرنا سابقاً عند نشر الصور التجسسية السابقة لـ سيارة كورفيت 2020 نسخة السباق C8.R ، تمتلك السيارة بقدر هائل من الديناميكية الهوائية ، كما أنها زودت بإضافات تتناسب مع كونها سيارة مخصصة للسير على حلبات السباق فقط .

وسينعكس التصميم الخارجي لـ سيارة كورفيت C8.R على الهوية الجديدة التي ستتوفر في الجيل الثامن والقادم من طراز شيفروليه كورفيت .

وبما أننا نتخحدث عن سيارة مخصصة للقيادة على حلبات السباق فقط فمن الواضح انخفاض ارتفاع سيارة كورفيت C8.R عن الأرض ، وحصولها على خطوط حادة وجناح خلفي عملاق مما يوفر كما ذكرنا في الأعلى قدر هائل من الديناميكية الهوائية عبر مداخل الهواء ورشاقة تصميمها الغامض نوعاً ما ، وبالتأكيد ستمتلك السيارة القادمة اطارات ميشلان الخاصة بـ سيارات السباقات .