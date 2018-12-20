الكشف عن سيارات 2019 بورش 718 بوكستر وكايمان بنسخة t المحدثة

سيارات 2019 بدأت تتوفر للطلب الآن ، وآخرها جاء من الصانع الألماني بورش أو (بورشه) كما تفضل الشركة أن نسميها ، فقد كشفت شركة بورش رسمياً اليوم عن النسخة الأحدث من سيارتي بورش 718 بنسخة بوكستر T و كايمان T .

فإن هاتان السيارتان تحتلان مكاناً متوسطاً بين النسخ العادية ونسخ S الأقوى ، وكما هو الحال في الطراز السابق ، تبلغ قوة السيارة 300 حصان سولدها محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو ، مع إمكانية الاختيار بين ناقل تروس يدوي بست سرعات أو قير أوتوماتيكي ثنائي التعشيق بسبع سرعات .

ولكن ما يميز موديلا T هو شاصي رياضي مع ميزة التحكم النشط بنظام التعليق من بورشه ، والذي يعرف اختصاراً باسم PASM ، وهو ما يخفض من ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار 2.5 سم مقارنة بالنسخة العادية ، كما تتمتع نسخ T بحزمة التزامن الرياضي (سبورت كرونو) وبترس تفاضلي خلفي مع ميزة التحكم بالعزم ، وتتوفر هذه الحزم كمواصفة قياسية ، كما يمكن للسائقين الذين يفضلون القير العادي الاستمتاع بذراع قير قصيرة .

أما من الداخل فتقول الشركة أنها لم توفر الكثير من المواصفات في المقصورة لتحافظ على تجربة قيادة رياضية خالصة ، ويمكن للزبائن الاستغناء عن نظام الترفيه والمعلومات بالكامل وإلغائه من الكونسول ، ووضع حجرات للتخزين بدلاً من الشاشة ، وحتى مقابض الأبواب من الداخل تحولت إلى أشرطة من القماش ، وجاءت المقاعد الرياضية كهربائية ولكنها لا توفر سوى وضعيتين فقط للتعديل .