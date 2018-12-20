تجربة قيادة كاديلاك xt4 2019 وأبرز المميزات والمواصفات

تحمل الكروس أوفر الجديدة تصميم يجعلها تبدو كنسخة مصغرة من كاديلاك XT5، حيث تأتي مع شبك أمامي عريض يحيط به مصابيح LED الأمامية المنحنية للأسفل، مع غطاء محرك ذو جزء وسطي منبعج للأعلى، هيكل انسيابي، كسوة بلاستيكية سوداء سفلية من مختلف الجوانب ومع عدة لمسات خارجية مختلفة باختلاف الفئة، رغم ثبات عجلات 18 إنش ووجود أعمدة سقف ألمنيوم بفئة Premium Luxury إضافة لمقابض أبواب مضيئة ومصابيح خلفية فريدة.

الداخلية

تأتي XT4 مع مقصورة فاخرة واسعة بمساحة أقدام خلفية رحبة، بينما في حالة طي الصف الخلفي من المقاعد تصبح سعة حقيبة الأمتعة 1,385 لتر، كما لن ننسى بالطبع إمكانية التحكم كهربائياً في تعديل وضعية المقاعد الأمامية، وذلك في الوقت الذي تحمل في الداخلية مقود ثلاثي، كسوة جلدية مع زخرفات معدنية من الألمنيوم أو خشبية، خاصية حفظ وضعية مقعد السائق، مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم ودعم وجود عجلة قيادة رياضية مع لمسات من ألياف الكربون بفئة Sport وخيار للحصول على نظام تدفئة للمقاعد.

التقنيات

بداية سوف نجد شاشة نظام ترفيهي معلوماتي جديدة كلياً قياس 8 إنش مع دعم للأوامر الصوتية والملاحة إضافة لثلاثة أزرار يمكن برمجتها للوصول سريعاً لثلاثة وظائف مختلفة، وتتضمن الخصائص الأخرى دعم الشحن اللاسلكي، نظام تعليق رياضي متكيف، منقي للهواء، مكيف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، أربع منافذ USB، فتح باب حقيبة الأمتعة كهربائياً ونظام صوتي فاخر من Bose.

الأمان

كعادة كاديلاك، تأتي XT4 مع اهتمام بالغ بمعاملات وتقنيات الأمان المختلفة، وهو ما يبدأ عبر الهيكل عالي التحمل للصدمات الأمامية والجانبية والخلفية، مقعد سائق يصدر اهتزازات تجاه اليمين أو اليسار لأجل التنبيه عن احتمال حدوث اصطدام باحدى الجهتين، 8 وسائد هوائية أنظمة مكابح خلفية وأمامية أوتوماتيكية، حماية ضد الانقلاب، مساعد ركن مع كاميرا رؤية محيطية، توقف أوتوماتيكي عند استشعار المشاة بالمسار، تنبيه قبل الاصطدام الأمامي، مساعد البقاء بالمسار، تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الأمامية، مثبت سرعة متكيف، عرض بث الكاميرا الخلفية بمرايا الرؤية الخلفية، مع القدرة على تسخين وطي المرايا الجانبية كهربائياً.

المحركات

تأتي كاديلاك XT4 موديل 2019 مع محرك 4 سلندر تيربو تشارجر سعة 2 لتر بقوة 237 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهو ما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات مما يجعل كفاءة استهلاك الوقود تبلغ 10 لتر/100 كم، مع وجود نظام دفع أمامي بشكل قياسي وتوفير دفع رباعي اختياري.