سيارات لاندروفر أصبحت توفر خدمة مهمة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت شركة لاندروفر البريطانية عن خدمة جديدة ستفورها في سيارات لاندروفر الإنتاجية تساهم في مساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة – أصحاب الهمم – لممارسة حياتهم كما هو مفترض بشكل طبيعي ولكي يعتمدوا على نفسهم بسهولة ويسر .

الخدمة الجديدة التي ستتوفر بشكل اختياري في سيارات لاندروفر و سيارات جاكوار تساهم في فتح أبواب السيارة بدون الحاجة إلى مساعدة أي شخص لـ أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاص ، حيث وفر الصانع البريطاني باب سيارة ثوري يقوم بشكل تلقائي بفتح نفسه عند اقتراب السائق منه ، لكي يخدم بشكل خاص الأشخاص الغير قادرين على التحكم بفتح باب السيارة .

إضافة مميزة ومهمة بالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تسهل من عملية استخدامهم لوحدهم بدون أي مساعدة للسيارات ، وليس هذا فحسب فهذه الإضافة تخدم أيضاً الأشخاص الذين يحملون مقاعد الأطفال أو الأشياء الكبيرة الأخرى التي تمنعهم من استخدام أيديهم من أجل التمكن من فتحت باب السيارة بشكل آمن .

وتشمل عملية استخدام هذا الباب الثوري اغلاقه بعد الجلوس داخل السيارة من خلال ضغطه على شاشة نظام الترفيه والمعلومات بدون الداعي لسحبه من خلال الذراع ، ويتحرك الباب بشكل تلقائي بالاعتماد على مستشعرات التي تتحس في حال أي عوائق تمنع من حركة الباب .

لقدت عملت شركة جاكوار لاندروفر لمدة 6 أشهر من أجل تطوير هذا الباب الذي يخدم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة .