إنتاج السيارات في تركيا تشهد تراجعًا كبيرًا

افاد اتحاد مصنعي السيارات الأتراك بأن إنتاج السيارات في تركيا تراجع 21% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 128 ألفا و875 سيارة وتراجع 8% في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري إلى 1.43 مليون.

وتظهر البيانات الصادرة مطلع الأسبوع تراجع الصادرات واحدا بالمئة عنها قبل عام في نوفمبر إلى 119 ألفا و851 سيارة واستقرارها على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى عند 1.22 مليون سيارة.

وزادت إيرادات التصدير 4% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 2.8 مليار دولار ونمت 12% في الأحد عشر شهرا إلى 29.7 مليار دولار.