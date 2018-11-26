تويوتا وبيجو يفسخان عقدهما لإنتاج السيارات الصغيرة

كشفت مصادر داخلية حسب تسريبات موقع فرنسي عن معلومات هامة تتعلق بوقف الإنتاج المشترك للسيارات الصغيرة بين تويوتا ومجموعة بيجو ستروين.

تقوم الشركتان حالياً بإنتاج السيارات الصغيرة في مصنع مجموعة بيجو ستروين في جمهورية التشيك، ولكن الإنتاج سيتوقف في عام 2021 حيث سينتقل المصنع لملكية تويوتا وفق صفقة بيع بينها وبين المجموعة ولا تتوفر أي معلومات عما ستفعله تويوتا في مصنعها الجديد.

ومن جانبه، ستستمر علاقة المجموعة بتويوتا في إنتاج الشاحنات التجارية في عدد من المصانع في إسبانيا وفرنسا وتصديرها إلى أسواق عالمية.