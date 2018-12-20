من الأسرع فورد gt 2018 أم لامبرجيني افنتادور في قطع مسافة ربع الميل

نتيجة تحدي سرعة جمع بين ؛ السيارة الأميركية فورد GT 2018 ، والسيارة الإيطالية لامبرجيني افنتادور ، على مضمار الدراج ريس من أجل معرفة من السيارة الأسرع في قطع مسافة ربع الميل بشكل قانوني .

ميكانيكياً تأتي هذه النسخة الصفراء اللون من فورد GT 2018 مع محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 647 حصان (656 حصان اوروبي PS) و 745 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بـ قير اوتوماتيك من 7 سرعات DCT ، وتعمل السيارة بنظام دفع خلفي للعجلات .

حصلت سيارة فورد الخارقة هذه على VBOX data لتصبح أسرع في قطع مسافة ربع الميل على مضمار الدراج ريس ، فتمكنت سيارة فورد GT 2018 من اجتياز مسافة ربع الميل في 10.89 ثانية وبسرعة وصلت إلى 212.9 كم/س (132.3 ميل/س) ، وتستطيع أغلى سيارات فورد الإنتاجية الحالية التسارع من 0 إلى 96 كم/س (60 ميل/س) في 3.11 ثانية ، وتصل إلى سرعة 161 كم/س (100 ميل/س) في 10.89 ثانية ، وتحتاج السيارة إلى 7.2 ثانية لكي تتسارع من سرعة 96 كم/س (60 ميل/س) إلى 209 كم/س (130 ميل/س) .

تعتبر فورد جي تي الآن أغلى سيارة إنتاجية في أسطول سيارات فورد ، فيزيد سعر Ford GT عن 397,500 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون و 490 ألف ريال سعودي .

وفي الجانب الآخر تأتي لامبرجيني افنتادور التي تعتمد على محرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 690 حصان (700 حصان اوروبي PS) و 690 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بـ قير من 7 سرعات ، لكي تتسارع السيارة التي تعمل بنظام دفع كلي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س (217 ميل/س) .