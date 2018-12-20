كل ما تريد معرفته عن السيارتين الكهربيتين تيسلا x وs

كشفت شركة "ريفولتا إيجيبت" المتخصصة في تسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، عن ثلاثة طرازات من سيارة "تيسلا" الأميركية وهي موديل 3 وموديلS وموديلX بشكل رسمي خلال مشاركتها بمعرض "أوتوماك فورمولا" 2018.

وشهدت النسخة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي أقيمت فعالياته في سبتمبر الماضي، ظهور أكثر من 10 سيارات كهربائية وذلك لأول مرة في السوق المصري.

وقال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت، إن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إمداد الطرق المصرية بالبنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلي.

أنهم بصدد الانتهاء من تركيب وتشغيل 300 نقطة شحن لتغطية ما يقرب من 90% من المدن والطرق المصرية، مضيفًا أنهم يعملون كذلك على استيراد سيارات كهربائية جديدة ومستعملة تحمل أكثر من علامة تجارية.

وزار فريق "مصراوي" مقر "ريفولتا إيجيبت" بالقاهرة للتعرف عن قرب على طرازات تيسلا الكهربائية المتاحة، والتي أكد رئيس ريفولتا أن باب الحجز لشرائهما مفتوح حاليًا.

ويمكن التعرف على مواصفات وأسعار تيسلا موديل S وموديل X من خلال الفيديوجرافيك المرفق.