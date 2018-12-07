شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا سلفرادو hd
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شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا "سلفرادو HD"

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العرب اليوم - شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا "سلفرادو HD"

سلفرادو HD من شيفرولية
لندن _ العرب اليوم

كشفت شركة شيفرولية عن سلفرادو HD الجديدة بتصميم غير تقليدي، محركات جديدة وقدرات أعلى.

تصميم السيارة الخارجي يبدو غير مألوف وكأن أحدهم كان يحاول صنع كمارو بيك أب، الكثير من الخطوط المشدودة على غطاء المحرك، واجهة جريئة وأنيقة وتحمل اسم شيفرولية بالخط العريض. ويبدو باقي التصميم الخارجي غير مبالغ فيه لكن مع تحسينه بإضافة عناصر تساعد على الاستفادة من البيك اب الكبيرة مثل الدعاسات أمام العجلات الخلفية التي تسهل الوصول للصندوق الخلفي.

لم تكشف شيفرولية عن التصميم الداخلي كما لم تكشف عن تفاصيل المحركات واكتفت بالقول أن السيارة ستحمل محرك V8 جديد وناقل حركة جديد، كما أكدت أن سلفرادو HD لا تشارك سلفرادو 1500 شيئاً سوى السقف. و ستكشف الشركة عن التفاصيل قريباً قبل إطلاق السيارة في النصف الثاني من العام المقبل كموديل لـ2020.

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شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا سلفرادو hd شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا سلفرادو hd



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شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا سلفرادو hd شيفرولية تطلق سيارتها الجديدة كليا سلفرادو hd



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