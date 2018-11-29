حطمت سيارة "نيسان باترول" رقماً قياسياً جديداً بموسوعة "جينيس العالمية للأرقام القياسية"، لأكبر موكب رقص متزامن بالسيارات، والذي أقيم في إطار فعالية ضمّت عدداً كبيراً من سيارات "باترول" التي أدّت استعراضاً راقصاً بشكل متزامن.

وشارك في الموكب 180 سيارة تحركت بطريقة متزامنة على شكل صقر صحرواي عملاق، لتحطم بذلك "نيسان باترول" رقماً قياسياً للمرة الثالثة لها ضمن موسوعة "جينيس".

واستطاعت "باترول" تحطيم الرقم العالمي السابق بزيادة 36 سيارة.

وقاد موكب "باترول" سائق سباقات السيارات العالمي أكسيل جيفيريز، حيث انطلق العرض من خلال صفي سيارات متمركزة تحركت في اتجاه معاكس، وقطعت مسافة إجمالية بلغت 1,476 متراً.

وتزامن الاحتفال بالأرقام القياسية الرسمية في موسوعة "جينيس" مع الاحتفال بإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة لسيارة "نيسان باترول" خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي سيارات باترول سفاري "فالكون" و"غزال" و"غزال إكس"، والتي تم تصميمها بحيث تناسب عملاء "نيسان" في منطقة الشرق الأوسط بشكل حصري.

وتحظى سيارات "نيسان باترول" بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وفقاً لنتائج العام المالي 2017 لشركة "نيسان الشرق الأوسط" والذي يبدأ في أبريل 2016 وينتهي في مارس 2017، زادت الحصة السوقية لكافة سيارات "باترول" بنسبة 11.4 في المئة، مقارنة بالعام المالي السابق، بالإضافة إلى أنها أصبحت السيارة الرياضية كبيرة الحجم الأكثر مبيعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد هذا الإنجاز الجديد بموسوعة "جينيس العالمية للأرقام القياسية" هو السادس بالنسبة لشركة "نيسان الشرق الأوسط"، حيث تستحوذ سيارة "باترول" على ثلاثة ألقاب منها.

جدير بالذكر، أن آخر الأرقام التي أضافتها "نيسان الشرق الأوسط" في سجل الأرقام القياسية عندما تمكّن السائق الياباني ماساتو كاواباتا من تحقيق أسرع انحراف بالسيارة.

وكان كاواباتا قد قاد السيارة "نيسان جي تي- آر نيسمو" بسرعة بلغت 304.96 كيلومتر في الساعة، وذلك خلال فعالية أجريت على أحد ممرات مطار الفجيرة الدولي في أبريل 2016.