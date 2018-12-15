فولفو v60 الجديدة تحصد 5 نجوم باختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاعت سيارة فولفو V60 الجديدة أن تحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت أداء جيد جدا ونسب أمان عالية في هذه الاختبارات، والتي كانت نتائجها كالتالي:

- 96% حماية للركاب البالغين

- 84% حماية للركاب الأطفال

- 74% حماية للمارة على الطريق

- 76% وسائل أمان مساعدة للسائق

جدير بالذكر أن السيارة التي اختبرها البرنامج كانت موديل V60 D4 Momentum من انتاج عام 2018 الحالي (موديل 2019)، وهي تضم وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، بالإضافة لوسائد جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أكثر من 7 وسائل أخرى للأمان والتي ساعدت في حصولها على هذا التقييم المرتفع باختبارات البرنامج.

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