شركة سويسرية تطرح سيارة مفهوم كهربائية مزودة بتقنية ميتافيرس المتنقلة

في محاولة لاحداث ثورة في عالم صناعة السيارات طرحت شركة التكنولوجيا السويسرية واي راي WayRay، أول مفهوم سيارة على الإطلاق يحمل اسم هولوجراكتور Holograktor، وهي أول سيارة أجرة كهربائية مزودة بتقنية الواقع المعزز المتقدمة المعروفة باسم ميتافيرس. وهي أول سيارة في العالم ذات زجاج واقعي معزز يمكنه عرض محتوى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي حول السيارة. يمكن لكل راكب الوصول إلى شاشات العرض العلوية ثلاثية الأبعاد الخاصة في الأمام وعلى الجانب، ثم التفاعل مع المحتوى باستخدام أذرع التحكم في الألعاب المجهزة في كل مقعد.

أثناء القيادة، تعرض تقنية الواقع المعزز واي راي تعليمات الملاحة وتنبيهات السلامة للحفاظ على تركيز السائق على ما هو أكثر أهمية.فبينما تم تصور مفهوم هولوجراكتور في الأساس كسيارة أجرة لنقل ركاب، وهي تتبنى تصميما فريدا للجلوس 2 + 1 ويمكن قيادتها إما بشكل تقليدي أو عن بُعد باستخدام اتصال إنترنت 5G والأقمار الصناعية بواسطة سائق مؤهل باستخدام كاميرات السيارة والرادار ورسم الخرائط وأجهزة الاستشعار.عند القيادة عن بعد، تنزلق عجلة القيادة للأمام وتتناسب مع أخدود في لوحة القيادة، سيتيح ذلك للركاب “الاسترخاء دون الاعتماد على أنظمة القيادة الذاتية غير الناضجة”، وفقًا لـلشركة المصنعة.

أوضح فيتالي بونوماريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واي راي، أن المفهوم يعتمد على إتاحة الأختيار للعملاء للاختيار ما بين أوبر بلاك أو أوبر إس يو في أو أوبر هولوجراكتور. وإذا اخترت هولوجراكتور، فسيتم دعم رحلتك بمحتوى مدعوم بحيث يكون السعر أقل بكثير.تم استلهام المقعد الخلفي الفردي من البيانات التي أظهرت أن 80 بالمائة من رحلات أوبر تتم بواسطة راكب واحد فقط.بينما يتم تخزين النظام الهولوجرافي للراكب الخلفي في ملحق سقف يشبه الصندوق يسمى “الروبيان”.