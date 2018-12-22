أعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأوروبي المعروف باسم IIHS، عن أسماء ماركات السيارات التي حصلت على أعلى تقييم خلال عام 2018 في الأمن والسلامة.

إن اختبارات المعهد خضعت لها أكثر من 57 سيارة في المجمل، وتمكنت 30 سيارة من تحقيق أعلى درجة في الأمن والسلامة بحصدهم لدرجة Top Safety Pick+ التي تعد أعلى تقييم يمنحه الـ IIHS.

وتوجب على السيارات التي خاضت الاختبار، إجراء اختبارات على مضمار مخصص لهذه الاختبارات وخضوعها لاختبار تحمل الصدمات في حالات الحوادث، إضافة إلى ضرورة احتواء السيارة على نظام الفرامل التلقائي في حالة الطوارئ.

ولوحظ خلال الاختبار فشل جميع الشاحنات التي تقدمت له، وحصدها لدرجات متأخرة في كفاءة الأمن والسلامة، كما لوحظ أن ماركة أمريكية واحدة هي التي نجحت وسط هذا الزخم من الماركات المتفوقة، وهي ماركة كريزلر وبالتحديد موديل Pacifica التابع لها.

بينما جاءت ضمن الموديلات التي حصلت على أعلى التقييمات، السيارات التابعة لكل من ماركة مرسيدس وتويوتا وبي إم دابليو ولكزس وهوندا، و سوبارو اليابانية، وكيا وهيونداي الكوريتان الجنوبيتين، وجينيسيس.