مازالت جينيسيس تطور وتختبر الجيل الجديد كلياً من G80 والتي شوهدت مؤخرا في أحد مواقف السيارات في كوريا بلون ذهبي مميز. حيث أكدت جينيسيس بأن G80 ستمثل هويتها الجديدة.

لن تكون G80 بجيلها الجديد مهمة لتصميمها فقط, بل لأنها ستكون الوجه الجديد لجميع سيارات جينيسيس القادمة وخصوصاً أول سيارة SUV لجينيسيس وهي GV80. يمكننا من الصور ملاحظة الشبك الأمامي الكبير, مصابيح الـ LED الأمامية المنفصلة, الخطوط الحادة, و التصميم الجديد للهيكل بطابع سيارات الكوبيه والأكثر إيروديناميكية. أما بالنسبة للداخلية, فوفقاً لجينيسيس ستكون فاخرة ومختلفة بالكامل.

سيشهد الجيل الجديد من G80 إطلاق محركين جديدين سيتوفران للمرة الأولى في G80, محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر بقوة 300 حصان ومحرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي التيربو بقوة 400 حصان.