مكافئة مالية من الحكومة لكل من يشتري هذه السيارة

في كل العالم، أنت تدفع المال حتى تشتري سيارة جديدة، ولكن يبدو بأن الحكومة الإيطالية، سوف تغير هذا المنطق المتعارف عليه والبديهي والطبيعي، حيث أن برلمان البلاد، وافق مؤخراً على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى 6 آلاف يورو، أي ما يعادل تقريباً أقل من 7 آلاف دولار أمريكي بقليل، لكل من يشتري سيارة جديدة "لا تسبب تلوثا للبيئة" بشكل كبير، بالإضافة إلى فرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالـ"بنزين" أو الـ"سولار".

وستقدر الحوافز المالية بـ 7 آلاف دولار أمريكي، على شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة، بحسب ما تصدره من انبعاثات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر السيارة 50 ألف يورو أي ما يعادل الـ 57 ألف دولار أمريكي. وفي حالة موافقة مجلس النواب على هذه الإجراءات الجديدة سيجري تطبيقها اعتباراً من الأول من آذار / مارس القادم 2019، ويستمر حتى نهاية العام 2021.

وذكرت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء، بنسختها الناطقة بالعربية، أن هذه الإجراءات وجاءت ضمن موازنة العام الجديد 2019، التي أقرها مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي 23 كانون الأول / ديسمبر 2018، وأدخلت هذه الإجراءات تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري، كانت قد أثارت انتقادات عديدة من صناعة السيارات.

وتابعت وكالة "رويترز" أن عدداً من النقابات والاتحادات العمالية بقطاع صناعة السيارات، كانت قد حذرت من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة، وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال. ولا تزال كل من أحزاب "حركة 5 – نجوم" المناهض للمؤسسات، وحزب الرابطة اليميني، العضوان في الائتلاف الحاكم، على خلاف حول هذه المسألة إذ يعترض حزب الرابطة على فرض أي ضرائب جديدة على السيارات، بينما يؤيد حزب "حركة 5 – نجوم" المؤيد للمحافظة على البيئة القواعد الجديدة.