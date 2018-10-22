بعد 6 أشهر من الآن، ستكشف بوجاتي عن فئة جديدة من سيارتها الخارقة تشيرون في معرض جنيف.

حالياً تتوفر تشيرون بفئة سبورت التي يقل وزنها بـ40 كجم مقارنة بتشيرون الأساسية، ويتوقع أن تحمل سبور سبورت نفس محرك الفئتين السابقتين مع رفع قوته بشكل ملحوظ ومع التخلص من بعض الوزن.

يتوقع أن تنتج بوجاتي عدد محدود من تشيرون سوبر سبورت كما فعلت سابقاً مع ديفو، ويذكر أن الشركة قد وصلها بالفعل بعض الحجوزات على تشيرون سوبر سبورت.